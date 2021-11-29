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«Роснефть» подписала соглашения с компаниями из КНР об исследовании «Восток Ойл» и использовании ГРП

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума «Роснефть» подписала соглашение с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC на использование технологии моделирования гидравлического разрыва пласта (ГРП), а также соглашения с рядом китайских компаний о сотрудничестве на проведение исследования ветроэнергетического потенциала проекта «Восток Ойл».

В рамках соглашения с CNPC использование программного обеспечения (ПО) «РН-ГРИД» от «Роснефти» будет способствовать повышению эффективности освоения нефтегазовых месторождений CNPC.

Как отметил глава «Сибура» Дмитрий Конов, у российских компаний есть опыт сотрудничества с Китаем.

«Это совместное предприятие «Сибура» и Sinopec в Амурской области, где российской стороне принадлежат 60% акций. Проект интересен тем, что он, с одной стороны, уже успешно продвигается, с другой стороны, нам еще нужно несколько лет, чтобы завершить строительство, сегодня закончено проектирование и идут работы на площадке.

Мы надеемся, что в связке с «Силой Сибири» и с реализацией проектов газоперерабатывающего завода «Газпрома» этот проект будет полностью обеспечен сырьем и будет вырабатывать продукцию, которая в основном пойдет на китайский рынок», — отметил Конов.

Также в рамках соглашений об исследовании проекта «Восток Ойл» будет сформирована рабочая группа, которая спроектирует энергоцентр на основе энергии ветра, предполагаемая мощность которого на первом этапе составит 25-40 МВт.

Проект «Восток Ойл» обладает огромным потенциалом за счет рекордно низкого содержания серы в 0,01-0,04% в нефти. Благодаря такому показателю необходимость использования отдельных установок для переработки серы на НПЗ.

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