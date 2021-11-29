Владельцы «Перекрестка» потребовали не повышать им цену за аренду

Продуктовый ритейлер «Перекресток», входящий в Х5 Group, потребовал от владельцев торговых центров, в которых расположены супермаркеты, не повышать стоимость арендной платы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо директора по развитию сети Романа Шохина.

«Владельцы торговых центров должны исключить из договоров аренды пункт об индексации арендной платы на весь срок действия контрактов», — указывает в письме Шохин.

По его словам, если ответа от владельцев ТЦ не последует, то это будет расцениваться как отсутствие интереса к сотрудничеству.

Пандемия коронавируса ускорила процесс перемещения розничной торговли в онлайн-формат. Это ставит под угрозу существование офлайн-магазинов. Поэтому X5 Group считает, что сейчас необходимо произвести трансформацию модели арендных отношений при помощи снижения арендной нагрузки.

Однако представители торговых центров сами заявляют, что у них тяжелое положение из-за серьезного снижения покупательского трафика минимум на 60%. Аналитики считают, что вслед за «Перекрестком» о пересмотре стоимости аренды могут попросить и другие крупные торговые сети. В частности, это может быть связано с разработкой законопроекта о QR-кодах.

Ранее основатель «Вкусвилл» Андрей Кривенко рассказал, что компания намерена отказаться от активного открытия супермаркетов в пользу онлайн-торговли, так как традиционные магазины стали устаревшим форматом.