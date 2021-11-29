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Экономист Карпенко рассказала, как лучше хранить деньги россиянам

Названа разница между договором аренды банковской ячейки и договором хранения

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко посоветовала россиянам разместить денежные сбережения на срочном депозите в размере, не превышающем страховую сумму в1,4 тысячи рублей на одного вкладчика в одном банке. Как заявила эксперт агентству «Прайм» , это надежнее всего.

Карпенко указала, что на сегодняшний день банковская ячейка не является самым безопасным местом для размещения денег и хранения ценностей. Эксперт предупреждает: перед подписанием договора с финансовой организацией нужно посмотреть условия. В них нужно обратить внимание, принимает ли на себя организация обязательство отвечать за сохранность содержимого сейфа.

Российское законодательство, утверждает экономист, предполагает, что банк может заключить с клиентом договор аренды банковской ячейки (ст. 606 ГК РФ), так и договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (ст. 922 ГК РФ).

Но между этими условиями договора есть большая разница. Договор аренды не предполагают ответственности банка в случае пропажи денег, хранящихся в ячейке, а вот при подписании договора хранения банк несет ответственность за сохранность денежных средств.

Ранее финансист Александр Бородкин рассказал, где стоит хранить большую часть денег

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