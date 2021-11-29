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В России захотели создать специальный банковский вклад для бедных

Центробанк России предложил создать специальный вклад для малоимущих

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Центробанк России выступил с предложением о создании нового для страны типа банковского вклада, пишут «Известия».

Сообщается, что этот продукт предназначен для людей с малым доходом.

Как пояснила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, каждый малоимущий россиянин сможет открыть только один такой вклад. При этом его сумма должна быть ограниченной, а процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции, уточнила она.

В регуляторе отметили, что схожие банковские продукты есть в некоторых странах Европы. Процентные ставки по ним выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по этим вкладам частично или полностью освобождены от налогов. У одного человека есть право открыть лишь один такой вклад.

Заведующая центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк заявила, что о востребованности подобного продукта речи быть не может. По ее словам, у бедных нет сбережений, все деньги направляются на текущее потребление.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что несколько сотен млрд рублей, адресно выплачиваемых гражданам, могут снизить уровень бедности в стране в два раза. Он выразил мнение, что эти цифры для государства вполне посильны и абсолютно разумны.

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