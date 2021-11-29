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Глава Минтруда заявил о «подскочивших» зарплатах бюджетников

Антон Котяков рассказал о заработной плате работников бюджетной сферы в декабре

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что вместо ожидавшегося годового прироста средних зарплат в России на 5,8% «они подскочили на 9,3%». Властям пришлось искать дополнительные средства на зарплаты бюджетникам для выполнения майских указов.

Глава ведомства указал, что эти средства дойдут сотрудников бюджетной сферы в декабре.

«Фактический темп роста заработных плат в экономике несколько выше. Он превышает 9%», — указал Котяков. По его словам, он составляет 9,3%.

«Соответственно, мы четко понимаем, что у нас происходит разрыв в рамках соотношения заработной платы в бюджетном секторе и экономическом»,— заключил министр.

Согласно майским указам президента, зарплата бюджетников должна быть не ниже 200% от средней зарплаты по региону. Глава Минтруда пообещал, что эта пропорция будет восстановлена до конца года, то есть в декабре месяце.

Ранее Путин призвал сделать все необходимое, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников. По его словам, все бюджетники до конца года должны получить зарплаты в том объеме, который был предусмотрен в майском указе. Президент подчеркнул, что без выделения дополнительных ресурсов зарплата бюджетников может отстать от запланированных показателей.

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