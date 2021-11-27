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В Госдуме разъяснили смысл «границ бедности»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась, после того как стало известно об утверждении российским правительством правил, по которым будут определяться «границы бедности». Ее комментарий публикует RT.

По словам Бессараб, таким образом получится регулировать программы, по которым нуждающимся в государственной помощи россиянам оказывается поддержка.

«… по-прежнему помощь от государства будут получать те граждане, доход которых меньше соответствующего уровня прожиточного минимума в субъекте», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что власти смогут понимать, как меняется число бедных при тех или иных обстоятельствах. Анализ этих данных поможет изменить ситуацию и бороться с бедностью. Парламентарий уточнила, что планируется принятие закона, обеспечивающего обезличенную передачу сведений о гражданах страны, которые получают господдержку.

«Мы хотим понимать, в каких мерах поддержки нуждаются наши граждане, с тем чтобы как раз и формировать такие меры поддержки и программы», — заключила Бессараб.

Ранее стало известно о том, что правительство страны утвердило порядок определения границы бедности в целом по России и в отдельных регионах. При расчете «уровня бедности» вместо прожиточного минимума теперь будет использоваться новый показатель — «граница бедности». При этом граница бедности на федеральном уровне будет рассчитываться ежеквартально, а в региональном разрезе — ежегодно.

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