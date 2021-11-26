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МТС Банк заработал 5,1 миллиарда рублей чистой прибыли за девять месяцев 2021 года

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МТС Банк

ПАО «МТС-Банк» опубликовал промежуточную консолидированную финансовую отчетность по итогам третьего квартала 2021 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль составила 5,1 миллиарда рублей, что оказалось рекордом за последние десять лет.

«Банк последовательно развивает цифровые сервисы и наращивает портфель финтех-продуктов, предлагаемых клиентам. Достигнутый масштаб позволяет нам постепенно увеличивать рентабельность бизнеса. По итогам девяти месяцев 2021 года мы можем говорить о рекордной для банка за последнее десятилетие чистой прибыли, превысившей пять миллиардов рублей», - сообщил председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

Чистый процентный доход МТС Банка увеличился на 28% по сравнению с тремя кварталами 2020 года и составил 13,9 миллиарда рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 105% и составил 9,6 миллиарда рублей. Соотношение чистого процентного и комиссионных доходов составило 60% к 40%, а год назад было 70% к 30%. Рентабельность капитала выросла на 17%.

Активы МТС Банка за год выросли на 27% (259 миллиардов рублей) благодаря наращиванию розничного кредитного портфеля до 181 миллиарда рублей. Основной драйвер роста активов – наращивание розничного кредитного портфеля до 181 миллиарда рублей, что на 69% выше значения год назад. Совокупный кредитный портфель вырос на 56% (до 213 миллиардов рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Ильи Филатова, продажи розничных продуктов год к году выросли более чем в два раза, при этом 60% продаж проходят в цифровых каналах. Показатель MAU каналов дистанционного банковского обслуживания вырос на треть год к году за счет совершенствования приложений и постоянной работы над улучшением клиентского опыта. Переход к цифровой модели развития также позволил банку повысить операционную эффективность.

Счета и депозиты клиентов выросли на 33% по итогам девяти месяцев 2021 года (рост до 189 миллиардов рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Общий капитал банка увеличился на 50% (до 50,7 миллиарда рублей).

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило МТС Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «BB-», а также улучшило рейтинг банка до «позитивного». Рейтинг устойчивости оказался на уровне «b+».

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