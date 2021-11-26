Песков не нашел поводов для беспокойства в крупнейшем оттоке капитала из России

Причин для беспокойства из-за оттока капитала из России на данный момент нет, так как ситуация на мировых рынках изменчивая. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, рынки в мире развиваются по синусоиде, а деньги просто приходят и уходят. Поэтому нет причин для какой-либо обеспокоенности, так как соблюдаются все основные меры для сохранения экономической стабильности.

«Ситуация же достаточно изменчивая на мировых рынках, мы видим, что она так же схожа и на наших рынках», — ответил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что отток капитала из России на зарубежные счета бьет рекорды. За третий квартал из частного сектора утекло $34 млрд, подсчитала ВШЭ, это максимум с 2015 года.

Эксперты возложили вину за отток капитала на Центробанк, не дававший рублю укрепляться, компании и банки, обслуживающие свои интересы за рубежом, и даже россиян, аккумулирующих сбережения в иностранных банках.