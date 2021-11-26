Сбер стал «Рекламодателем года» и завоевал 11 наград на фестивале Red Apple

Сбер выиграл 11 наград завершившегося 30-го Международного фестиваля рекламы Red Apple, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Газеты.Ru».

Банк был признан победителем в главной номинации «Рекламодатель года», поскольку его кейсы получили больше всего баллов за призовые работы, представленные в разных категориях фестиваля.

Главным хитом Red Apple стал проект «Жорж из 1973 года», отмеченный 9 наградами фестиваля в различных номинациях, из которых 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Золотые награды «Жорж» завоевал в таких категориях премии Red Apple Marketing, как эффективность, использование технологий, использование инфлюенсеров и банки.

Напомним, что Сберу удалось перенести героя фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Жоржа Милославского из 1973 года в настоящее время. Именно в этом фильме персонаж Леонида Куравлева произносит знаменитую фразу «Храните деньги в сберегательной кассе». Попав в будущее, герой узнает, что теперь Сбер — больше, чем банк: не просто финансовая компания, а технологический гигант, который, как и прежде, всегда рядом — и в физическом, и в цифровом мире. Проект был реализован с применением новейших технологий искусственного интеллекта: они помогли воссоздать внешность героя и точно синтезировать его голос, которым актер говорил 47 лет назад.

Еще две награды — бронзу и серебро — получил проект «Воспоминания» для сервиса «ДомКлик».

«Я счастлив, что в этом году работа команды маркетинга Сбера и наших партнеров в индустрии отмечена сразу 11 наградами. Нам удалось собрать команду единомышленников, которых объединяет страсть к новому. Мы постоянно в поиске, не довольствуемся привычными механиками рекламы, изобретаем свежие приемы коммуникаций и, конечно, переизобретаем самих себя. Думаю, эта философия привлекает в нашу команду лучших людей на рынке. Спасибо нашему агентству СберМаркетинг, вместе с которыми мы стали «Рекламодателем года». За три года мы построили с нуля одного из лидеров рекламной индустрии, при этом мы только в начале пути. Взгляд на любой успех как на отправную точку для интересных начинаний открывает перед нами огромную перспективу», — сказал старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

В этом году в фестивале Red Apple участвовали более 80 членов международного жюри, в том числе 52 иностранных представителя из 24 стран. Кроме того, у членов судейского состава в совокупности насчитывается более 450 «Каннских львов».