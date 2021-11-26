Для россиян появится новый показатель их благосостояния — «граница бедности»

В России появится новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности», сообщают «Известия».

В Минтруде рассматривают введение такого параметра, об этом рассказали изданию два источника.

Новый показатель будет зависеть от инфляции, а рассчитываться по формуле: «умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период».

Но при этом критерием предоставления государственных мер соцподдержки по-прежнему останется прожиточный минимум.

Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что новый показатель позволит лучше мониторить достижение национальной цели по сокращению уровня бедности в стране.

Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить прожиточный минимум на следующий год больше, чем планировалось ранее. Он объяснил решение скачком инфляции. Вместе с прожиточным минимумом вырастет и привязанный к нему размер МРОТ. По оценкам властей, увеличение МРОТ повлияет на зарплаты примерно трех миллионов россиян.