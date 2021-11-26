Анонсирована разработка национального стандарта для российских вин

Роскачество планирует разработать для российских вин национальный стандарт. Об этом рассказал глава ведомства Максим Протасов, передает ТАСС.

В качестве основы, уточнил Протасов, будут взяты регламенты и стандарты, разработанные в рамках проекта «Винный гид России».

По словам главы ведомства, новый документ станет «основой и базой, и будет абсолютно открытым».

Ранее сообщалось, что отечественные вина стали выбирать более 40% россиян. Также в категории тихих вин (которые не содержат углекислый газ, то есть не являются игристыми) на российские приходится более 60% всех продаж. Эксперт Игорь Караваев. считает, что у российских вин есть потенциал. В общем ассортименте торговых сетей — членов АКОРТ отечественное вино занимает примерно половину.

Также президент России Владимир Путин поддержал научную деятельность Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», пожелав учреждению успехов в проведении исследований в области виноделия.