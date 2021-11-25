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ВТБ получил «платину» в рейтинге лучших работодателей России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

ВТБ попал в высшую категорию «платина» среди 11 лучших компаний в рейтинге «лучшие работодатели России» по мнению журнала Forbes и аудиторской компании KPMG.

Рейтинг Forbes составляется третий год подряд. В этом году его методологию доработали так, чтобы охватить больше ESG-метрик. Оценка выставлялась по трем основным блокам: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление».

«Соответствие принципам ESG – одна из ключевых задач долгосрочного развития ВТБ, которая подтверждает преемственность курса, заложенного в стратегию Группы несколько лет назад. Мы работаем в команде, ценим профессионализм каждого сотрудника и способствуем его развитию, мы постоянно совершенствуемся и отвечаем за результат. Наша главная ценность – клиент. Мы строим партнерские отношения и помогаем решать любые жизненные задачи. ВТБ – открытая система, в которой клиент свободен в принятии решений и всегда может рассчитывать на нашу профессиональную помощь. Уверены, успешная ESG-трансформация ВТБ напрямую работает в интересах наших клиентов», — сказала заместитель председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова.

Группа ВТБ принимала участие в организации ESG облигаций на сумму свыше 3,7 млрд долларов, а в 2021 организовала пять размещений зеленых и социальных облигаций общим объемом 137 млрд рублей. В октябре ВТБ запустил полностью открытую инфраструктуру для ESG-трансформации, которая включает в себя комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам корпоративного, социального и экологического управления.

Одной из тем обсуждения на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!», который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в онлайн-формате, станет влияние ESG на российскую и глобальную экономику. Трансляция сессии будет вестись на официальном сайте.

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