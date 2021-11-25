Deloitte подсчитала, что половина компаний в мире пострадала от контрагентов в пандемию

Более половины организаций в мире с начала пандемии коронавируса пострадали от неисполнения своих обязательств контрагентами — поставщиками товаров и услуг, дистрибьюторами, подрядчиками, сообщает пресс-служба консалтинговой компании Deloitte.

«Более половины организаций (51%) пострадали от одного или более инцидентов, связанных с неисполнением контрагентами своих обязательств, с начала эпидемии COVID-19», — отмечается в сообщении.

Из всех таких случаев 13% имели серьезные последствия, которые отрицательно сказались на финансовом положении компаний, а также повлияли на качество обслуживания клиентов или привели к грубому нарушению нормативно-правовых требований.

Еще треть инцидентов имели умеренные последствия, а 46% — ограниченные. В финансовом секторе доля инцидентов с участием внешних подрядчиков оказалась наименьшей (43%), в то же время около 6% из них имели серьезные последствия для организаций.

«Основной предмет беспокойства связан с цифровыми рисками — так считают 71% респондентов. Больше половины компаний заявили, что не могут оценить уязвимости контрагентов в реальном времени. Еще 47% респондентов указали на устаревшую ИТ-инфраструктуру третьих сторон», — рассказал партнер департамента управления рисками Deloitte в СНГ, руководитель практики непрерывности деятельности и кризисного управления Сергей Кудряшов.

Ранее сообщалось, что количество убыточных компаний в России с начала пандемии увеличилось на 59%. Сильнее всех от последствий пандемии коронавируса пострадали гостиничный и ресторанный бизнес, а также общепит, сфера культуры и строительный бизнес.