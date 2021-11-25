Миллиардер Яновский купил франшизу скандально известной суши-сети «ЁбиДоёби»

Миллиардер и совладелец сети «Суши Мастер» Алекс Яновский приобрел франшизу «ЁбиДоёби». Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель «ЁбиДоёби».

«Суши Мастер» и «ЁбиДоёби» стали франчайзинговыми партнерами: «Суши Мастер» будет готовить блюда на своих кухнях под двумя брендами.

Для сети Яновского бренд «ЁбиДоёби» станет работать по модели dark kitchen: в точке нет собственных вывесок и рекламы. При этом партнер готовит и продаёт блюда «ЁбиДоёби» по стандарту сети: с брендированными палочками, соусами, фирменной упаковкой.

Яновский приобрел франшизу в общей сложности для 43 городов России – уже на оптовых условиях. Большая часть франчайзинговых точек откроется в течение двух месяцев.

Первым пилотом стала точка в Нижнекамске, выручка которой в октябре составила 1,2 млн рублей. Прогнозируемая выручка франшизной точки по итогу 2022 года может составить 55 млн рублей.

«Алекс рассказал, что не впервые собирается готовить на своих кухнях блюда других брендов и считает идею рентабельной. Когда растут заказы и производство работает без простоев, то растет и выручка», — рассказал сооснователь «ЁбиДоёби» Константин Зимен.

«Эта сделка поможет нам предложить свои продукты более широкой аудитории. У «ЁбиДоёби» яркая, местами провокационная реклама, которая поможет подсветить и наш бренд», — отметил основатель «Суши Мастера» Алекс Яновский.

«ЁбиДоёби» стала известна благодаря скандальной рекламе. Сеть неоднократно подвергалась нападкам за свой маркетинг. Осенью этого года ее сооснователь Зимен был вынужден обратиться в полицию на Telegram-канал Владислава Позднякова «Мужское государство» в связи с угрозами и попытками заблокировать сайт суши-сети. Подписчики сообщества с правыми взглядами требовали удаления рекламы с темнокожим мужчиной.