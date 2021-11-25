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Глава АО «Газпром газораспределение Краснодар» не признает вину в коммерческом подкупе

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Член ОНК Москвы Ольга Дружинина заявила, что глава АО »Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев не признает вину в коммерческом подкупе. Об этом она сообщила ТАСС.

По ее словам, Руднев содержится в трехместной камере с двумя соседями. Он заявил, что не признает вину, а также пожаловался на постоянную головную боль и заложенность носа.

Ранее сообщалось, что глава «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев и заместители в нескольких филиалах задержаны по подозрению в коммерческом подкупе на 20 млн рублей.

СК уточняет, что задержаны также заместитель Руднева Александр Савостьянов и заместители директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый.

По данным следствия, все они подозреваются в получении незаконного вознаграждения от бизнесменов за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям и согласовании актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае. Дело возбуждено по ч. 8 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп в особо крупном размере»).

Следствие ходатайствует перед судом об избрании указанным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу.

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