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Глава АО «Газпром газораспределение Краснодар» не признает вину в подкупе

Глава АО «Газпром газораспределение Краснодар» Руднев не признается в коммерческом подкупе

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Пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар»

Глава АО »Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев, о задержании которого стало известно 24 ноября, отказался признавать свою вину в коммерческом подкупе. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина, передает ТАСС.

«Алексей Руднев содержится в трехместной камере с двумя соседями. В беседе с членами комиссии он заявил, что вину не признает», — рассказала представитель ОНК.

По ее словам, глава компании напомнил, что является депутатом Заксобрания Краснодарского края и пожаловался, что его беспокоят непрекращающаяся головная боль и заложенность носа.

Накануне стало известно, что по подозрению в коммерческом подкупе на 20 млн рублей задержаны глава «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев, его заместитель Александр Савостьянов, а также заместители директоров филиалов общества в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый.

Согласно информации следствия, все указанные лица подозреваются в получении крупной взятки от бизнесменов за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям и согласовании актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей в Краснодарском крае. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп в особо крупном размере»).

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