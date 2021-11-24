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Администрация Байдена хочет отказаться от санкций против «Северного потока – 2»

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Ron Edmonds/AP

Администрация Байдена убеждает союзников-демократов на Капитолийском холме отказаться от санкций в отношении российского газопровода «Северный поток - 2», которые включены в оборонный бюджет страны, сообщает издание Foreign Policy.

По данным издания, Госсекретарь Энтони Блинкен и и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на прошлой неделе обращались на прошлой неделе к некоторым конгрессменам, призывая их отменить поправки в бюджет, предполагающие санкции для ряда организаций, участвующих в проекте. При этом Белый дом не может отказаться от их введения.

Таким образом администрация американского президента пытается избежать введения ограничений в отношении немецких компаний, участвующие в строительстве трубопровода. Этот шаг, как отмечается в статье, «вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе».

Ранее эксперт германской партии «Зеленые» по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур назвал неприемлемыми новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2», указывая на то, что американские власти «вводят санкции против друзей».

Накануне Министерство финансов США внесло в санкционный список кипрскую компанию Transadria и судно Marlin, связанные с «Cеверным потоком — 2», а в Госдепе пообещали, что Соединенные Штаты продолжат вводить ограничительные меры в отношении газопровода.

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