«Газпром» согласился не прекращать поставки в Молдавию

Компания «Газпром» согласилась на просьбу правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну, предоставив стране отсрочку по платежу. Об этом заявил официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов, сообщает ТАСС.

«Правительство Молдовы обратилось к «Газпрому» с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий «Газпрома» и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября. «Газпром» в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой», — сказал представитель компании.

При этом он подчеркнул, что «Газпром» рассчитывает, что Молдавия выполнит свои обязательства по контракту вовремя, а также будет придерживаться их в будущем.

Накануне глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что обратился к правительству, чтобы взять заем для оплаты газа по контракту с «Газпромом».

Правительство согласилось, но для осуществления выплат в срочном порядке депутатам Молдавии необходимо одобрить поправки к закону о госбюджете на 2021 год. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица официально попросила парламент как можно скорее рассмотреть внесенные изменения.

22 ноября «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов, так как в этот день «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки.