Северянам вернут деньги за неиспользованные в пандемию бесплатные билеты

Жители Крайнего Севера в 2022 году получат компенсацию за проезд и провоз багажа, которую они не использовали в предыдущие два года из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

«Правительство продлило сроки получения компенсации за проезд и провоз багажа для жителей Крайнего Севера. В 2022 году жители смогут получить компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа, которую не использовали в 2020-2021 годах», — сказано в сообщении.

Рассчитывать на компенсацию могут те, кто работает на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях, а также их дети, не достигшие совершеннолетия. Раз в два года работодатель может возместить работникам стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

Однако компенсация не выплачивается в том случае, если за ней не обратились вовремя. Но 2020 и 2021 год стали исключением, так как большинство поездок пришлось отложить из-за коронавируса. Поэтому для защиты прав граждан принято решение продлить период получения таких выплат.

Ранее сообщалось, что новый список районов Крайнего Севера не отразится на пенсиях, льготах и прочих финансовых надбавках для жителей территорий, не попавших в модернизированный перечень.