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Рубль вернулся в список 20 самых популярных валют мира

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют по версии системы SWIFT. Об этом РИА «Новости» заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

На возвращение рубля в топ-20 наиболее популярных валют повлияло несколько факторов. «Это и рост сырьевых цен, ведь со многими контрагентами российские компании могут совершать транзакции именно в рублях в рамках контрактов. Так что рост цен на продукцию логичным образом увеличивает и долю рубля в общей структуре оборота», — отметил эксперт.

По его словам, рубль также остается основной региональной валютой в ЕАЭС, а также у него сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок.

Рубль в июле 2021 года впервые за пять лет вошел в список самых популярных валют в международных расчетах и сохранял свои позиции в августе. В сентябре выпал из рейтинга, уступив место венгерскому форинту, но в октябре снова занял 20-е место.

Первое место в октябре текущего года по-прежнему занимал доллар. Второе место досталось евро. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов. В пятерку лидеров также вошли японская иена и китайский юань.

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич отметил, что несмотря на факторы, оказывающие давление на валюту США, в ближайшие полгода ожидается сохранение позиции доллара против основных мировых валют.

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