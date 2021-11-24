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В Турции прекращены продажи продукции Apple из-за дешевой валюты

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Apple.com

В Турции прекращены продажи товаров от компании Apple из-за курса валют и резкого снижения стоимости турецкой лиры. Об этом сообщил Habertürk.

24 ноября стоимость одного доллара превысила 13 турецких лир.

Сообщается, что ранее турецким гражданам было выгоднее покупать продукцию Apple из-за рубежа, в частности, через своих знакомых. Это связано с наличием нескольких налогов и сборов, которые взымаются на территории Турции и увеличивают стоимость товара. В цену могут закладываться, например, налог на технические устройства, сбор за регистрацию номера IMEI, а также в пользу государственной телерадиокомпании TRT и министерства культуры.

Однако в настоящее время турецкие цены из-за курса валют оказались гораздо ниже, чем, к примеру, в США. В связи с этим, Apple приняла решение о пересмотре стоимости своих продуктов в стране и пока запретила оформлять заказы на официальном сайте, не давая положить товары в корзину из-за их «временного отсутствия».

Ранее «Газета.Ru» сообщала о стихийных акциях протеста, которые прошли в Стамбуле и Анкаре после исторического снижения курса турецкой лиры, и рассказала о ситуации в стране.

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