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Треть российских заправок ввели улучшенный платежный сервис

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

На каждой третьей заправке в России стало можно пользоваться усовершенствованным сервисом СБП (система быстрых платежей) и получить экономию, сообщил «Газете.Ru» сервис по онлайн-оплате топлива Benzuber.

На 7 тыс. АЗС в России Benzuber, при поддержке партнеров, внедрили возможность оплаты бензина с использованием привязки счета для автоматической оплаты с помощью СБП. Сервис позволяет в разы сократить скорость оплаты товаров и услуг. Автоплатежи СБП сокращают клиентский путь по оплате до одного клика, а по скорости не уступают ApplePay, Google Pay и другим.

Внедрение нового вида оплаты существенно отразится на комиссиях, так как по СБП она составляет 0,4%, а в классическом виде оплаты минимум 1,5%. На 1% затраты будут уменьшены со стоимости литра топлива, отмечают в сервисе.

«С появлением автоматических платежей через СБП владелец АЗС сможет предложить своим клиентам привязать счет для оплаты через СБП и экономить на комиссиях за прием безналичных платежей. Оплата может быть, как периодической, так и по факту покупки», — отметил основатель сервиса по оплате топлива онлайн Benzuber Артем Скворцов.

Для оплаты новым способом пользователь верифицирует в приложении своего банка-участника СБП привязку счета и подтверждает свое согласие на проведение регулярных операций, а затем выбирает этот способ оплаты в приложении Benzuber. При этом пользователь может заранее привязать счет для оплаты и ему не придется каждый раз выбирать банк, через который будет проведена транзакция.

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