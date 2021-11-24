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Российские сотовые операторы захотели компенсаций от иностранных онлайн-кинотеатров

Минцифры предложило обязать иностранные сервисы платить компенсации за онлайн-трафик

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Минцифры России предложило обязать иностранные стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры выплачивать российским операторам связи компенсации за онлайн-трафик. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее предложение связано с тем, что российские операторы могут потерпеть убытки из-за увеличения трафика, а также у них отсутствует необходимое количество источников финансирования для улучшения сетей.

На фоне этого ведомство рассчитывает механизм финансирования иностранными интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России и ввести для зарубежных ОТТ-компаний (технология передачи видео через интернет) платеж за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов».

В Минэкономики заявили, что поддерживают «инициативы, стимулирующие развитие отраслей». В «Ростелекоме» обратили внимание на то, что в последние годы наблюдается рост общего интернет-трафика в России в шесть раз, причем очередной скачок появился из-за пандемии коронавируса, и отметили важность системных мер господдержки «для умощнения и развития сетей».

Ранее сообщалось, что скорость мобильного интернета в России снизилась впервые за 10 лет.

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