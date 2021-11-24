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Резко выросло число россиян, желающих работать на пенсии

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Более половины россиян собираются работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

«Собираются работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста 61% россиян. 27% респондентов после выхода на пенсию собираются посвятить себя заботам о семье, а 23% опрошенных хотели бы тратить время только на себя», — следует из документа.

Издание отмечает, что в этом году число желающих поработать выросло на 22% по сравнению с прошлым годом.

В исследовании приняли участие более шести тысяч экономически активных жителей страны старше 18 лет из восьми отраслей. Больше всего хотели бы работать на пенсии трудящиеся в промышленности (69%), меньше всего — маркетологи (48%).

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии для российских пенсионеров. Также опрос показал, какие компании готовы брать пенсионеров на работу.

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