Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Раде подтвердили применение в Донбассе ПТРК Javelin 14:20
Одиноким родителям сделали поблажки в работе 14:19
Хоккеист молодежной команды «Динамо» Родионов введен в медикаментозную... 14:17
Лавров: Россия будет поддерживать инициативу по отказу от патентной защиты вакцин 14:16
Автоэксперт Кадаков оценил идею изменить процедуру получения водительских медсправок 14:11
Режиссер рассказал о влиянии Стивена Кинга на новую «Обитель зла» 14:11
Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав его пыткой 14:10
Названа самая популярная версия Android 14:07
Россия и Венгрия договорились о взаимном признании COVID-сертификатов 14:03
Защита Януковича потребовала от Зеленского прекратить преследование экс-президента Украины 14:00

Аналитики предсказали рост цен на элитное жилье в Москве на 7% в 2022 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Цены на элитное жилье в Москве поднимутся на 7% в 2022 году. Это связано с восстановлением баланса спроса и предложения. Об этом указывается в данных аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank (есть у «Газеты.Ru»).

Москва занимает четвертое место в мире среди городов, где больше всего подорожает элитное жилье. Первые три места заняли Майами, Сидней и Лос-Анджелес с прогнозом повышения цен на 10%, 9% и 8% соответственно. Санкт-Петербург занял пятое место с результатом в 6,5%.

«Среди ключевых тенденций 2022 года в Москве мы ожидаем постепенное восстановление баланса спроса и предложения, а также замедление темпов роста цен. Серьезных рисков для появления и реализации новых проектов не будет», — отметил управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков.

По его словам, в 2022 году ожидается пополнение пула девелоперов элитной недвижимости новыми участниками, а также предвидится появление интересных новинок на рынке жилья.

Новиков рассказал, что для покупателей по-прежнему на первом месте по приоритету выбора жилья будет его местоположение. Также не мене важными параметрами при выборе останутся характеристики объекта и бюджет покупки.

Ранее сообщалось, что самая низкая стоимость квадратного метра в столичных новостройках отмечена в октябре в Лианозово, Восточном Бирюлево и в Бескудниковском районе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть