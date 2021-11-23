Аналитики предсказали рост цен на элитное жилье в Москве на 7% в 2022 году

Цены на элитное жилье в Москве поднимутся на 7% в 2022 году. Это связано с восстановлением баланса спроса и предложения. Об этом указывается в данных аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank (есть у «Газеты.Ru»).

Москва занимает четвертое место в мире среди городов, где больше всего подорожает элитное жилье. Первые три места заняли Майами, Сидней и Лос-Анджелес с прогнозом повышения цен на 10%, 9% и 8% соответственно. Санкт-Петербург занял пятое место с результатом в 6,5%.

«Среди ключевых тенденций 2022 года в Москве мы ожидаем постепенное восстановление баланса спроса и предложения, а также замедление темпов роста цен. Серьезных рисков для появления и реализации новых проектов не будет», — отметил управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков.

По его словам, в 2022 году ожидается пополнение пула девелоперов элитной недвижимости новыми участниками, а также предвидится появление интересных новинок на рынке жилья.

Новиков рассказал, что для покупателей по-прежнему на первом месте по приоритету выбора жилья будет его местоположение. Также не мене важными параметрами при выборе останутся характеристики объекта и бюджет покупки.

Ранее сообщалось, что самая низкая стоимость квадратного метра в столичных новостройках отмечена в октябре в Лианозово, Восточном Бирюлево и в Бескудниковском районе.