Минэкономразвития подготовило план поддержки стартапов

Россия окажет поддержку стартапам на всех этапах, от идеи до первой публичной продажи акций, чтобы в стране появились новые технологические лидеры. Об этом пишет «Коммерсант».

Предполагается, что первые стартапы выйдут на IPO уже в 2023 году, а к 2024 году число таких компаний малой и средней капитализации будет не менее 30. Старт программы намечен на 2022 год, а предполагаемой датой завершения станет 2030.

Минэкономики выделило три основных этапа становления технологической компании. Первый — массовое развитие молодых стартапов. Второй — развитие зрелых стартапов (компаний с выручкой от 50 млн руб.). Третий — поддержка стабильного бизнеса (компании с выручкой от 500 млн руб.).

При этом, чтобы реализовать третий этап и выход на IPO, ведомство планирует предоставлять компаниям через Фонд содействия инновациям субсидии в размере до 50% затрат на эту процедуру.

Ранее председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что российскому правительству нужно привить культуру развития стартапов по аналогии с США. Он пояснил, что тогда российские предприниматели будут также популярны у школьников страны, как и глава американской компании Tesla Илона Маска.