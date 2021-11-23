В Англии могут полностью отказаться от налички

В Британии собираются отказаться от наличных денег, так как они постепенно исчезают из экономики страны. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова заместителя председателя Банка Англии Джона Канлиффа.

«Государственные деньги центрального банка исчезают. В Лондоне есть места, где вы не сможете использовать их в своих личных сделках», — отметил Канлифф.

По его словам, сейчас в Англии набирают популярность кредитные и дебетовые карты. Также сильно развиваются онлайн-технологии, которые в будущем снизят роль наличных денег в транзакциях на территории Британии.

Канлифф считает, что британским властям придется адаптироваться, чтобы следить за всеми денежными операциями в финансовой системе будущего. Кроме того, развитие технологий не прекратится, наличные деньги исчезнут, и вопрос будет заключаться в том, какую роль в этом процессе сыграет цифровая валюта центрального банка страны (CBDC).

Ранее сообщалось, что Швеция планирует отказаться от использования наличных денег и перейти на цифровой аналог национальной валюты. Отмечается, что к ноябрю 2022 года власти страны должны рассмотреть возможность перехода на электронные деньги.