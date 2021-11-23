Bloomberg: США не стали вводить санкции из-за «Северного потока — 2» против судна Германии

США не стали вводить санкции в отношении немецкого судна, которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

«Судно, известное как Blue Ship, было упомянуто в докладе для конгресса в связи с его работой над почти завершенным трубопроводом, но не подверглось санкциям, потому что оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии», — пишет агентство.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о том, что администрация США намерена ввести санкции против одной связанной с Россией компании и двух судов в связи с участием в реализации газопровода «Северный поток — 2».