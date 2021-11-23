Эксперт Лагуткин предупредил о последствиях подключенного овердрафта к зарплатной карте

Генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин рассказал, что делать, если клиент банка ушел в минус по зарплатной карте, то есть кредитная организация подключила к ней услугу овердрафта. Эксперт в беседе с агентством «Прайм» указал, что это, по сути, отмирающий вид кредитования физических лиц.

Как говорит Лагуткин, сейчас эту нишу занимают кредитные карты.

Основным каналом продвижения овердрафта являются зарплатные проекты, когда банк при выпуске зарплатных карт устанавливает по ним сам лимит овердрафта. Лагуткин отметил, что при оформлении дебетовой карты стоит обратить внимание на сам факт установления лимита овердрафта, а также на его сумму.

Если клиент банка уже «попал в минус», то следует обратиться в кредитную организацию и обнулить лимит овердрафта, если услуга не нужна. Перед этим придется оплатить задолженность. Лагуткин добавил, что можно попросить о реструктуризации задолженности, если нет возможности сразу закрыть весь образовавшийся долг.

Ранее сообщалось, что российские банки расширили возможность уходить в минусовой баланс на карте. Так, в августе кредиторы одобрили 21,9 тысяч карт с опцией ухода в минус, совокупный лимит по ним превысил 1 млрд рублей. Это на 17,5% больше, чем в июле. Средний лимит овердрафта достиг максимума за три года — 48,9 тысяч рублей. Всего на 1 августа на российском рынке обращалось около 600 тысяч карт с овердрафтом с совокупным лимитом 12,4 млрд рублей.