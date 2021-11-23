В ООН предупредили о колоссальном крахе банковской системы Афганистана

В Организации объединенных наций призвали к принятию срочных мер по поддержке банков Афганистана, предупредив, что рост числа людей, которые неспособны выплатить ссуды сокращение вкладов и нехватка наличной ликвидности могут привести к краху финансовой системы в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters.

В отчете программы развития ООН (ПРООН) о банковской и финансовой системе Афганистана отмечается, что экономические издержки краха банковской системы и последующие негативные социальные последствия «будут колоссальными».

«Финансовая и банковская платежная системы Афганистана находятся в беспорядке. Проблема управления банками должна быть решена быстро, чтобы улучшить ограниченные производственные мощности Афганистана и предотвратить крах банковской системы», — утверждается в отчете ООН.

Руководитель ПРООН в Афганистане Абдалла аль-Дардари заявил, что в рамках решения этой проблемы организации необходимо убедиться, что она поддерживает именно банковский сектор и не поддерживает «Талибан» (организация, запрещенная ООН).

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали предложение радикального афганского движения «Талибан» по сотрудничеству в экономике.