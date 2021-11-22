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На Украину будут поставлять импортный уголь по морю

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Денис Петров/РИА «Новости»

Государственная украинская компания «Центрэнерго» собирается выполнять поставки угля по морю, чтобы исключить риски «российской энергетической блокады». Об этом говорится на сайте организации.

Согласно сообщению, в целях диверсификации поставки угля компания подписала контракт на его доставку морским транспортом.

«Центрэнерго» планирует обеспечить поставки угля морским путем, чтобы избежать рисков энергетической блокады», — сказано в заявлении компании.

20 ноября в порт «Южный» доставили первые 60 тыс. т угля происхождением из США, отметили там.

По информации компании, менеджеры проводят переговоры с трейдерами и производителями угля из США и Австралии о его поставках на Украину.

Ранее глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия прекращает поставлять энергетический уголь на Украину. Депутат отметил, что поставки будут приостановлены 1 ноября текущего года. По его словам, это «похоже на энергетическую войну».

Минэнерго Украины также сообщило, что ожидает в ноябре поставки угля из ЮАР, Польши и Казахстана.

Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не станет обращаться к российским властям с просьбой возобновить поставки энергетического угля.

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Кризис на Украине
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