На Украину будут поставлять импортный уголь по морю

Государственная украинская компания «Центрэнерго» собирается выполнять поставки угля по морю, чтобы исключить риски «российской энергетической блокады». Об этом говорится на сайте организации.

Согласно сообщению, в целях диверсификации поставки угля компания подписала контракт на его доставку морским транспортом.

«Центрэнерго» планирует обеспечить поставки угля морским путем, чтобы избежать рисков энергетической блокады», — сказано в заявлении компании.

20 ноября в порт «Южный» доставили первые 60 тыс. т угля происхождением из США, отметили там.

По информации компании, менеджеры проводят переговоры с трейдерами и производителями угля из США и Австралии о его поставках на Украину.

Ранее глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия прекращает поставлять энергетический уголь на Украину. Депутат отметил, что поставки будут приостановлены 1 ноября текущего года. По его словам, это «похоже на энергетическую войну».

Минэнерго Украины также сообщило, что ожидает в ноябре поставки угля из ЮАР, Польши и Казахстана.

Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не станет обращаться к российским властям с просьбой возобновить поставки энергетического угля.