Влад Крейнин: задача SberDesign Conf – вдохновить людей и дать им новые знания

Большая и важная задача первой цифровой дизайн-конференции SberDesign Conf, которая состоится 12 декабря – дать доступ к уникальному контенту, который вдохновит людей на следующий шаг, например, пойти в дизайн или расширить свою специализацию в этой области, рассказал журналистам старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Влад Крейнин.

«Мне кажется, самое интересное, что мы предлагаем – это взгляд на дизайн с разных сторон: что такое дизайн в музыке, кино, моде, что такое дизайн системы и как их создавать. Сбер нуждается в целой дизайн-системе, которая объединяет его и делает узнаваемым, понятным, привычным, органичным в глазах людей. Ключевые темы в том, что если ты сегодня силен в одной дизайн-дисциплине, то после просмотра 15 сессий конференции ты сможешь оценить всю междисциплинарность и широту актуального дизайна. Это возможность для специалиста сильно прокачать свой кругозор», — уверен он.

По словам старшего вице-президента Сбера, в компании хотят, чтобы как их собственные сотрудники, так и другие специалисты страны при помощи контента конференции стали лучшей версией себя. Кроме того, предполагается привлечь в новые сферы специалистов из смежных областей.

«Я думаю, что мы близки к ситуации, когда человек, который вчера занимался архитектурой, сегодня начнет проектировать цифровые города и интерфейсы, а вчерашний модный дизайнер может снять контент, потому что на это есть большой спрос. И наоборот. Поскольку дизайн повсюду, и это и промышленный дизайн, и дизайн любых предметов и устройств, и моего опыта обращения с этими предметами и устройствами, интересно вовлечь как можно больше людей в размышления об этом. Хотелось бы дать им первый навык, первые знания, или, если для них это знакомая дисциплина – сделать их знания глубже. В этом основная идея нашего мероприятия», — заключил Крейнин.

Первая цифровая дизайн-конференция Сбера, SberDesign Conf, состоится 12 декабря. С 28 ноября будет открыта регистрация для всех желающих, которая позволит бесплатно посмотреть 15 сессий по дисциплинам дизайна в разных отраслях. В мероприятии примут участие ведущие российские и международные эксперты креативных индустрий в сфере дизайна и AR/VR технологий, архитектуры, моды, CX/UX исследований, продуктового и промышленного дизайна, компьютерной графики и анимации, звукового дизайна, а также топ-менеджеры и эксперты Сбера и компаний экосистемы.