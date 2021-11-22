Первая цифровая дизайн-конференция SberDesign Conf состоится 12 декабря

Первая цифровая дизайн-конференция Сбера, SberDesign Conf, состоится 12 декабря. С 28 ноября будет открыта регистрация для всех желающих, которая позволит бесплатно посмотреть 15 сессий по дисциплинам дизайна в разных отраслях. В мероприятии примут участие ведущие российские и международные эксперты креативных индустрий в сфере дизайна и AR/VR технологий, архитектуры, моды, CX/UX исследований, продуктового и промышленного дизайна, компьютерной графики и анимации, звукового дизайна, а также топ-менеджеры и эксперты Сбера и компаний экосистемы.

В сессии открытия под названием «Дизайн всего» примут участие старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Влад Крейнин, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера Андрей Курпатов, а также российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Клим Шипенко. По видеосвязи к ним присоединились исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO Сбера Давид Рафаловский и художник, промышленный дизайнер, создатель первых дизайнов Sony и Apple Росс Лавгроув.

«Первая цифровая дизайн-конференция Сбера, SberDesign Conf – это мероприятие для широкой публики. Мы понимаем, что мы все больше и больше становимся дизайнерской компанией. Наши клиенты уже оценивают нас как компанию с крутым дизайном, с продуктами в разных сферах – это и наши девайсы, и Сберпортал, Сбербокс, наши мобильные приложения, новый дизайн наших офисов. Все это вместе создает восприятие нас как дизайнерской компании», — отметил Влад Крейнин.

По его словам, Сберу было важно сделать конференцию, первое серьезное, большое мероприятие, которое становится точкой сборки для коммьюнити, для сообщества дизайнеров в широком смысле этого слова.

«Именно поэтому мы считаем конференцию междисциплинарной. Мы говорим и про цифровой дизайн, и про архитектуру, и про дизайн одежды, и про дизайн в кинематографе, и про дизайн с точки зрения технологий и искусственного интеллекта, который создает дизайн, про дизайн с точки зрения психологии. Наша открывающая панель как раз собирает этот междисциплинарны подход. Будет много различных интересных сессий с нашими дизайнерами – в каждой сессии есть какой-то представитель от Сбера, но есть и, например, лауреат «Грэмми», есть российские режиссеры и дизайнеры, зарубежные эксперты. Мы делаем мероприятие не только для того, чтобы сообществу было интересно – мы хотим еще и развивать сообщество», — подчеркнул он.