Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кадыров раскритиковал тех, кто поддержал указание национальности преступников в СМИ 20:03
Уилл Смит снялся в кино из-за долга наркоторговцу 19:59
Актриса обнаружила скрытую камеру в женском туалете в здании ГИТИСа 19:56
Заслуженного тренера России жестко задержали в аэропорту за отказ надевать маску 19:54
«Газпром» уведомил Молдавию об остановке поставок газа через 48 часов 19:51
РКН опубликовал список зарубежных IT-компаний, которые должны открыть филиалы в РФ 19:48
Politico предложил США забрать у Украины пряник и достать кнут 19:43
Вдова Джигарханяна обеспокоена судьбой своей квартиры на Арбате 19:41
Президент Израиля встретился с Абрамовичем и оценил вклад «Челси» в борьбу... 19:40
Дуров стал гражданином Франции 19:37

Первая цифровая дизайн-конференция SberDesign Conf состоится 12 декабря

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Первая цифровая дизайн-конференция Сбера, SberDesign Conf, состоится 12 декабря. С 28 ноября будет открыта регистрация для всех желающих, которая позволит бесплатно посмотреть 15 сессий по дисциплинам дизайна в разных отраслях. В мероприятии примут участие ведущие российские и международные эксперты креативных индустрий в сфере дизайна и AR/VR технологий, архитектуры, моды, CX/UX исследований, продуктового и промышленного дизайна, компьютерной графики и анимации, звукового дизайна, а также топ-менеджеры и эксперты Сбера и компаний экосистемы.

В сессии открытия под названием «Дизайн всего» примут участие старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Влад Крейнин, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера Андрей Курпатов, а также российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Клим Шипенко. По видеосвязи к ним присоединились исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO Сбера Давид Рафаловский и художник, промышленный дизайнер, создатель первых дизайнов Sony и Apple Росс Лавгроув.

«Первая цифровая дизайн-конференция Сбера, SberDesign Conf – это мероприятие для широкой публики. Мы понимаем, что мы все больше и больше становимся дизайнерской компанией. Наши клиенты уже оценивают нас как компанию с крутым дизайном, с продуктами в разных сферах – это и наши девайсы, и Сберпортал, Сбербокс, наши мобильные приложения, новый дизайн наших офисов. Все это вместе создает восприятие нас как дизайнерской компании», — отметил Влад Крейнин.

По его словам, Сберу было важно сделать конференцию, первое серьезное, большое мероприятие, которое становится точкой сборки для коммьюнити, для сообщества дизайнеров в широком смысле этого слова.

«Именно поэтому мы считаем конференцию междисциплинарной. Мы говорим и про цифровой дизайн, и про архитектуру, и про дизайн одежды, и про дизайн в кинематографе, и про дизайн с точки зрения технологий и искусственного интеллекта, который создает дизайн, про дизайн с точки зрения психологии. Наша открывающая панель как раз собирает этот междисциплинарны подход. Будет много различных интересных сессий с нашими дизайнерами – в каждой сессии есть какой-то представитель от Сбера, но есть и, например, лауреат «Грэмми», есть российские режиссеры и дизайнеры, зарубежные эксперты. Мы делаем мероприятие не только для того, чтобы сообществу было интересно – мы хотим еще и развивать сообщество», — подчеркнул он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть