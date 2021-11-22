Финансирование малого бизнеса увеличится до 32 млрд рублей с «зонтичным» поручительством

Альфа-Банк, Совкомбанк и Ак Барс Банк присоединились к программе «зонтичного» механизма поручительств корпорации МСП.

На новом этапе лимит гарантий корпорации МСП составит 8 млрд рублей. Он будет направлен новым участникам, банку «Открытие» и Сбербанку с целью увеличения объема поддержки предпринимателей. Таким образом финансирование малых и средних предприятий увеличится до 32 млрд рублей до конца 2021 года.

За последние два месяца шесть банков (ВТБ, банк «Открытие», МСП Банк, Промсвязьбанк, РНКБ Банк, Сбербанк) выдали более 7 млрд рублей в рамках программы.

«По поручению президента мы запустили пилот по новому механизму - «зонтичное» поручительство. Оно позволяет защитить предпринимателей от высоких процентных ставок и расширить число малого и микро-бизнеса, которому доступно кредитование. Что важно – мы видим снижение процентной ставки для бизнеса, сейчас она составляет 9,9%. Получить гарантийную поддержку государства стало в разы быстрее, так как кредит и поручительство можно получить в «одном окне» банка-партнера. Продукт доступен предпринимателям по всей стране, в том числе Крыму и Севастополе», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Зонтичный» механизм поручительств – упрощенный способ получения кредита в случае, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. Таким способом корпорация МСП гарантирует, что предприниматель выполнит обязательства по кредиту. Поручительство покрывает до 50% от суммы кредита, размер поручительства по кредиту (или нескольким кредитам) одного предпринимателя составляет до 1 млрд рублей, срок кредита не более 180 месяцев, поручительство для предпринимателей бесплатно, а комиссию платит банк.