Россия отменила ограничения на ввоз томатов из Азербайджана

Россия сняла ограничения на поставки томатов из Азербайджана. Об этом заявил глава Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, его слова приводит «Интерфакс».

«Препятствия на пути экспорта растительной продукции в Россию сняты. Согласно соглашению, видеомониторинги, проводимые Россией с целью получения разрешений на экспорт для производителей томатов, приостанавливаются», — сказал он.

По словам Тахмазли, с 1 декабря 2021 года разрешения Россельхознадзора на экспорт будут выдаваться напрямую производителям томатов на основании гарантийного письма от АПБ.

С 10 декабря 2020 года Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России томатов из Азербайджана из-за обнаруженной в них южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

Кроме того, ведомство ограничило импорт томатов из Узбекистана, Армении и Турции в связи с обнаружением вирусов коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мозаики пепино.