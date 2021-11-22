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Россия отменила ограничения на ввоз томатов из Азербайджана

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Россия сняла ограничения на поставки томатов из Азербайджана. Об этом заявил глава Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, его слова приводит «Интерфакс».

«Препятствия на пути экспорта растительной продукции в Россию сняты. Согласно соглашению, видеомониторинги, проводимые Россией с целью получения разрешений на экспорт для производителей томатов, приостанавливаются», — сказал он.

По словам Тахмазли, с 1 декабря 2021 года разрешения Россельхознадзора на экспорт будут выдаваться напрямую производителям томатов на основании гарантийного письма от АПБ.

С 10 декабря 2020 года Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России томатов из Азербайджана из-за обнаруженной в них южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

Кроме того, ведомство ограничило импорт томатов из Узбекистана, Армении и Турции в связи с обнаружением вирусов коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мозаики пепино.

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