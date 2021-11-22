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Предельную ставку по займам предложили сделать ниже 300% годовых

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Предельная ставка по займам должна быть ниже 300% годовых или 0,8% в день. Это следует из нового законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ об изменении предельной ставки внесла группа парламентариев во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Если значение предельной ставки будет принято, то 0,8% в сутки означает, что за год максимальная стоимость займов составит 292%.

В новом законопроекте предлагается жестко ограничить возможную сумму долга, которая возникает по ссудам сроком до года с учетом всех процентов, неустоек и штрафов. Если сейчас сумма всех переплат не может превышать размер первоначального кредита более чем в 1,5 раза, то по предложению депутатов это значение должно снизиться до 1,3 размера ссуды.

Закон направлен на защиту прав потребителей финансовых услуг. Если микрофинансовые организации (МФО) адаптировались и подстроились к ранее принятым ограничениям, то реальные доходы населения за 2020 год упали на 3,5%. Поэтому общая сумма экономии заемщиков при пересмотре ставок может составить в среднем 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что среднестатистический заемщик российских микрофинансовых организаций является городским жителем до 35 лет, работает в сфере услуг или розничной торговли и получает зарплату до 50 тыс. рублей.

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