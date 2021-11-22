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«Роснефть» провела хакатон для программистов-робототехников

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пресс-служба «Роснефти»

Компания «Роснефть» провела в Уфе хакатон для российских программистов-робототехников, сообщает пресс-служба компании. Основной задачей ИТ-марафона стала популяризация и развитие направления «робототехника» среди студентов российских вузов, а также поиск новых подходов к решению производственных задач.

«Задачи, предложенные участникам наших соревнований, непосредственно связаны с производственными задачами, которые решаются в машиностроительном кластере компании», — отметил директор по информационным технологиям «РН-БашНИПИнефть», председатель жюри хакатона Тимофей Загуренко.

В этом году в хакатоне приняли участие 166 участников из 14 городов России. Отборочный тур состоялся в середине октября. По его итогам в финал прошли 12 команд. Участники разрабатывали программный алгоритм для робота-манипулятора, конструировали автоматизированный складской робот (шаттл) и демонстрировали роботов в действии. Членами жюри выступили эксперты «РН-БашНИПИнефть» в сфере компьютерных технологий и роботизации, а также уфимского филиала «РН-Ремонт НПО».

«Для решения задач хакатона участники использовали целый ряд цифровых технологий: это разработка мобильного робототехнического решения, использование промышленного робота-манипулятора. Для разработки мобильного робота участники применяли 3D-проектирование, 3D-печать. Компьютерное зрение и машинное обучение позволили проложить маршрут роботов по заданной траектории. Технологии дополненной реальности помогли участникам понять суть задачи и перспективы применения разработанных решений на производстве», — рассказал начальник отдела роботизации производственных процессов «РН-БашНИПИнефть» Константин Ильин.

По итогам уфимского этапа призовые места распределились следующим образом: 1 место – C305RB (Владивосток), 2 место – «Механавты» (Тюмень), 3 место – Axiom (Иннополис).

ИТ-Марафон «Роснефти» завершится 27 ноября в Москве, где будут подведены итоги заключительного соревнования Rosneft Challenge, а также состоится награждение победителей всех хакатонов. Помимо денежного вознаграждения талантливую молодежь ждут предложения о трудоустройстве, а также возможность принять участие в масштабных технологических проектах Компании.

«На нашем предприятии реализуется стратегия развития машиностроительного кластера, заложена программа роботизации. Есть целый ряд проектов, совместных с «РН-БашНИПИнефть». Мы будем роботизировать как раз то направление, часть которого была представлена на хакатоне», – сообщил начальник управления инжиниринга, конструкторско-технологической политики и развития «РН-Ремонт НПО» Сергей Сметанин.

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