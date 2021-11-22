Производители удобрений в России заморозят цены до середины 2022 года

Производители минеральных удобрений заморозят цены на свою продукцию до мая-июля 2022 года, подписав соглашения по поставкам как минимум с 16 регионами. Об этом пишет «Коммерсант».

«До 1 декабря каждое предприятие на официальном ресурсе должно добровольно разместить цены по каждому виду удобрений. Мы ожидаем, что это будет средняя цена за май-июль текущего года», — отмечает глава Минсельхоза Оксана Лут.

Также 16 регионов, где наблюдается наибольшее потребление удобрений, заключат с производителями удобрений соглашения, в которых будут закреплены определенные обязательства по объемам поставок и закупок. При этом другие регионы тоже могут подписать такой документ, если захотят иметь такой механизм контроля.

Российские производители готовы продлить режим фиксации цен для внутреннего рынка до конца мая 2022 года, подтвердил изданию гендиректор «Фосагро» и глава РАПУ Андрей Гурьев.

По его словам, кроме фиксации цен производителям нужны гарантии по встречным закупкам. Если цены фиксируются, то аграрные предприятия могут не захотеть брать объемы сейчас, а отложить закупки до середины весны, то есть когда их уже надо вносить.

Однако остается неясным вопрос, смогут ли аграрии покупать удобрения по средним ценам 2021 года, если летом во многих регионах была засуха и выручки практически нет, заключил директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков.

Ранее сообщалось, что в России хотят зафиксировать цены на удобрения для стабилизации рынка продовольствия. Соответствующее предложение в аппарат кабмина направил Минсельхоз.