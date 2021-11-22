В Госдуме рассказали, почему Россия импортирует продукты из-за рубежа

Член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов рассказал в интервью URA.RU, почему Россия импортирует продукты из-за рубежа.

«Большое количество картофеля у нас завозится из-за рубежа, потому что себестоимость этой сельхозпродукции будет ниже, если ее купить в Египте или других странах, чем произвести у нас», — поделился эксперт.

Он уточнил, что сейчас в России практически не действует система потребкооперации, которая раньше занималась заготовкой. По словам Сулейманова, в самой стране продукция пропадает, так как около половины овощей выращивается в подсобных хозяйствах, а «людей на селе становится все меньше».

«Есть проблемы с овощами, и мы видим, как на них растут цены. В производстве говядины и молока мы сильно отстаем даже от показателей Советского Союза», — рассказал Сулейманов.

При этом он добавил, что Россия пока может обеспечивать себя только зерном, частично — свининой и птицей. Парламентарий выразил мнение, что для абсолютного обеспечения государства собственной продукцией необходимо решить проблемы в отрасли сельского хозяйства.

Ранее сообщалось: министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что государство планирует увеличить поддержку производителей овощей и мяса, чтобы не допустить роста цен.