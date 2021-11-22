Депутат Европарламента Гуннар Бек рассказал, кто может сорвать ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Существует небольшая вероятность того, что проект может быть сорван не из-за давления Польши, а из-за давления Франции, Италии и США», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что такой вариант развития событий существует, но маловероятен. По мнению депутата, проект отвечает национальным интересам Германии, поэтому он все равно будет запущен.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию помешать запуску российского газопровода «Северный поток — 2». По его словам, ФРГ следует сделать это «ради мира» и перестать «снабжать» президента России Владимира Путина «дополнительными деньгами» для вооружения.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) остановило сертификацию «Северного потока-2». В минэнерго Германии решение ведомства назвали «сугубо регуляторным» — NS2 должна создать немецкую дочернюю компанию для подачи повторной заявки. Компания Nord Stream 2 AG базируется в Швейцарии.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к процессу приостановки сертификации газопровода российские власти относятся «с пониманием».

Между тем иностранные эксперты выразили мнение, что, приняв такое решение, Германия «стреляет себе в ногу», так как оно является осознанным желанием разрушить остатки связей Москвы и Евросоюза и навредит только европейским странам.