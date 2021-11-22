Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
ГИБДД назвала самое опасное время суток на дорогах 10:50
Директор Хлебниковой заявил, что фото ее сгоревшей квартиры слили в сеть не пожарные 10:47
Невролог Хорошев рассказал о новом последствии коронавируса 10:47
Американский журналист: Овечкин идет на 65 голов в сезоне, он догонит... 10:46
В Казани из транспорта высадили более 500 человек без QR-кодов... 10:41
В погранслужбе Литвы заявили, что мигранты на границе с Белоруссией меняют... 10:40
«Последняя дуэль» не смогла обойти «Вечных» в российском... 10:40
Украина обвинила Россию в поиске особых условий для «Северного потока... 10:32
Соловьев оценил законопроект о запрете упоминания национальности преступников... 10:30
Джикия ответил на вопрос о конфликте между Салиховой и Поповым 10:24

В Европарламенте рассказали, кто может сорвать запуск «Северного потока - 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
nord-stream2.com

Депутат Европарламента Гуннар Бек рассказал, кто может сорвать ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Существует небольшая вероятность того, что проект может быть сорван не из-за давления Польши, а из-за давления Франции, Италии и США», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что такой вариант развития событий существует, но маловероятен. По мнению депутата, проект отвечает национальным интересам Германии, поэтому он все равно будет запущен.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию помешать запуску российского газопровода «Северный поток — 2». По его словам, ФРГ следует сделать это «ради мира» и перестать «снабжать» президента России Владимира Путина «дополнительными деньгами» для вооружения.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) остановило сертификацию «Северного потока-2». В минэнерго Германии решение ведомства назвали «сугубо регуляторным» — NS2 должна создать немецкую дочернюю компанию для подачи повторной заявки. Компания Nord Stream 2 AG базируется в Швейцарии.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к процессу приостановки сертификации газопровода российские власти относятся «с пониманием».

Между тем иностранные эксперты выразили мнение, что, приняв такое решение, Германия «стреляет себе в ногу», так как оно является осознанным желанием разрушить остатки связей Москвы и Евросоюза и навредит только европейским странам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть