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Число самозанятых в России сравнялось с числом индивидуальных предпринимателей

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В настоящее время в России одинаковое число самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в интервью РБК.

«Больше 3,5 млн человек самозанятых. У нас индивидуальных предпринимателей тоже около 3,5 млн», — сказал он.

Председатель ФНС уточнил, что индивидуальный предприниматель тоже может быть самозанятым. Но для стратегии ведомства по созданию налоговых режимов принципиально важно число самозанятых и ИП.

Согласно информации ФНС, на 1 ноября в России было зарегистрировано 3,54 млн действующих индивидуальных предпринимателей. При этом самозанятых в конце 2020 года было 1,6 млн, таким образом, этот показатель за год увеличился в два раза.

Ранее президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал, что число самозанятых граждан в стране увеличилось на 1 млн человек с начала 2021 года.

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