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RT: Польша пытается добиться новых санкций против «Северного потока — 2»

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Газпром «Северный поток - 2»

Польша пытается добиться новых санкций против «Северного потока — 2», стараясь доказать, что Россия использует газ в качестве «оружия». Об этом сообщает RT со ссылкой на опрошенных изданием экспертов.

Польский институт международных отношений ранее обвинил Россию в попытке обострить энергетический кризис в Европе и усилить зависимость Евросоюза от поставок российского природного газа. По мнению аналитиков института, Еврокомиссия должна начать разбирательство против «Газпрома» за «злоупотребление доминирующим положением на рынке». Помимо этого, организация выразила опасение в связи с тем, что после запуска «Северного потока — 2» Россия может остановить поставки газа через территорию Украины, а также прекратить работу трубопровода «Ямал — Европа».

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что подобная позиция Польши является неэтичной и некорректной. Он обвинил польскую сторону в лицемерии, напомнив, что в конце октября компания PGNiG попросила «Газпром» снизить цены на газ.

«Варшава использует любой шум для того, чтобы отвлечь внимание Евросоюза от собственных проблем», — сказал Оленченко.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков выразил мнение, что Польша таким образом пытается помешать реализации «Северного потока — 2». Помимо этого, власти ЕС не хотят признать вину в сложившейся ситуации в связи с энергетическим кризисом и пытаются переложить ответственность на Россию, заключил специалист.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от сертификации запуска российского газопровода «Северный поток — 2», заявив, что это нужно сделать «ради мира».

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