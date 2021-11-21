Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ушла из жизни литературовед Мариэтта Чудакова 11:56
Овечкин стал четвертым лучшим российским ассистентом в истории НХЛ 11:54
Названо число выписанных штрафов погибшему автоблогеру Губденскому 11:48
Саакашвили призвал США ввести санкции против властей Грузии 11:43
Колосков высказался о возвращении Дзюбы в сборную России 11:38
Раскрыта личность мужчины, тело которого выпало из багажника в Ленобласти 11:37
Власти Польши допускают закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов 11:32
Появилось видео с места ДТП в Ленинградской области, где из багажника... 11:31
Российский боец ММА: Федор Емельяненко еще может посоперничать с топами 11:23
Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул 11:18

«Роснано» обсудило с кредиторами реструктуризацию долгов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

«Роснано» обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций планы реструктуризации бизнеса.

Компания провела встречу с кредиторами 19 ноября.

«На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», — говорится на сайте «Роснано».

Отмечается, что компания продолжит открытый и конструктивный диалог с заинтересованными лицами.

Мосбиржа с 19 ноября приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано». В тот день были сняты облигации, размещенные с 2014 по 2020 годы. Их общий объем составляет 71,6 млрд руб. Держатели этих бондов оказались заблокированы в бумагах, так как пресс-релиз биржа выпустила после остановки торгов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть