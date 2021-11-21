«Роснано» обсудило с кредиторами реструктуризацию долгов

«Роснано» обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций планы реструктуризации бизнеса.

Компания провела встречу с кредиторами 19 ноября.

«На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», — говорится на сайте «Роснано».

Отмечается, что компания продолжит открытый и конструктивный диалог с заинтересованными лицами.

Мосбиржа с 19 ноября приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано». В тот день были сняты облигации, размещенные с 2014 по 2020 годы. Их общий объем составляет 71,6 млрд руб. Держатели этих бондов оказались заблокированы в бумагах, так как пресс-релиз биржа выпустила после остановки торгов.