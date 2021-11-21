Сын Байдена помог китайской компании купить рудник в Африке

Компания, связанная с сыном президента США Джо Байдена Хантером, в 2016 году помогала китайской компании купить кобальтовый рудник в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает газета The New York Times.

По информации газеты, в 2013 году Хантер Байден с двумя другими американцами участвовал в создании инвестиционной фирмы BHR, которая зарегистрирована в Шанхае. Им досталось 30% акций в компании, а 70% получили китайские инвесторы, среди которых был Bank of China.

В 2016 году компания Байдена участвовала в сделке по приобретению рудника Тенке-Фунгуруме в ДРК китайской фирмой China Molybdenum. BHR занималась привлечением средств для выкупа ценных бумаг. Компании Байдена удалось привлечь более $1 млрд, а китайская фирма получила 80% акций крупнейшего в мире кобальтового рудника.

Ранее в конгрессе США потребовали объявить импичмент Байдену из-за его сына. Грин обвинила Байдена в попустительстве коррупции, потому что его сын Хантер принимал подарки от граждан других государств в обмен на оказание услуг, а также влиял на политику других стран.