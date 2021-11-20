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Почти половина россиян планируют покупать товары во время «черной пятницы»

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Опрос аналитического центра «Битрикс24» показал, что 48% респондентов намерены покупать товары во время «черной пятницы» — 2021. Результаты исследования приводит RT.

Так, 39% опрошенных заявили, что больше всего их интересует скидка 70—90%. 71% респондентов указали, что во время «черной пятницы» готовы потратить до 5 тыс. рублей.

66% участников опроса ответили, что будут приобретать товары онлайн: в интернет-магазинах, на маркетплейсах и при помощи агрегаторов скидок. 84% заявили, что собираются узнавать о скидках из СМИ, в соцсетях, на сайтах интернет-магазинов и официальных интернет-ресурсах «черной пятницы».

При этом 44% респондентов заявили, что наибольший интерес для них представляет скидка на электронику, гаджеты и бытовую технику.

«Тренд Black Friday 2021 года — растущие запросы покупателей по размеру скидки. Если в прошлом году респонденты массово искали скидку от 50 до 70%, то сегодня пользователям уже нужен дисконт от 70 до 90%», — сказал в беседе с RT e-commerce-эксперт онлайн-сервиса «Битрикс24» Сергей Кулешов.

Ранее россияне рассказали о самых бесполезных товарах, купленных в «черную пятницу».

До этого директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин дал несколько советов, как не столкнуться с мошенниками во время предновогодних распродаж.

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