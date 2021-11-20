На Украине опасаются «уловки» «Газпрома» в разгар зимы

Автор «РБК-Украина» в своей статье утверждает, что «Газпром» может использовать «уловку» по газопроводу «Северный поток — 2», если будет создана дочерняя компания Nord Stream 2 AG как оператора этого проекта.

По его мнению, в таком случае отопительный сезон в стране будет под угрозой. Обозреватель предположил, газ в Евросоюз в обход Украины начнет поступать еще до завершения отопительного сезона. А некоторые населенные пункты на Украине могут и вовсе остаться без газоснабжения из-за остановки транзита голубого топлива, считает он.

По данным издания, у Киев уже есть план действий и готовится минимум три варианта изменения работы украинской газотранспортной системы (ГТС) на случай различного уровня снижения транзита, вплоть до минимального. Детали плана не приводятся.

«Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны. Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска «Северного потока — 2», как бы того не хотелось Украине, веских основания пока нет», — говорится в материале.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в подземных газохранилищах (ПГХ) страны содержится необходимое количество газа, чтобы пережить зимний отопительный сезон.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.