На Украине зарегистрировали закон об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии

Верховная рада Украины зарегистрировала проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте парламента.

Текст самого документа на сайте Рады отсутствует. Автором инициативы выступил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дануца.

Ранее в Министерстве энергетики Белоруссии заявили, что страна перестанет поставлять электроэнергию на Украину начиная с 18 ноября. В ведомстве не назвали причины прекращения поставок электроэнергии.

В конце сентября Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Спустя месяц СМИ сообщили, что Украина планирует возобновить импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.