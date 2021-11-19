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Европейскую обеспеченность жильем россиянам пообещали через 25 лет

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России понадобится 25 лет, чтобы обеспечить население квадратными метрами, как в европейских странах, заявил на онлайн-конференции Сбербанка вице-президент его блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Владимир Ситнов.

«Если мы в следующие годы будем вводить жилье такими же темпами, какими вводим сейчас, а это около 80–85 млн кв. м, то нам потребуется не менее четверти века, чтобы сравняться со среднестатистическими европейскими странами», — отметил Ситнов.

По его словам, при такой динамике спрос на недвижимость в России останется на высоком уровне.

Чтобы сохранить объемы ввода жилья требуется выдавать разрешения на строительство в 2021–2022 годах не менее чем на 42 млн кв. м, считают в Сбербанке.

Сейчас обеспеченность жильем в России составляет 26,9 кв.м на одного человека. В 2030 году этот показатель планируют увеличить до 33,8 кв.м. Во Франции и Финляндии этот показатель достигает 40 кв.м, а в Германии он уже выше 40 кв.м.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что в организации ожидают стабилизации цен на недвижимость в первом полугодии 2022 года.

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