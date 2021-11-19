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Правительство отменило объединение госбанков для ипотеки и малого бизнеса

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Правительство решило отменить объединение МСП Банка и ипотечного банка «Дом.РФ», сообщается в протоколе совещания у зампреда правительства Дмитрия Григоренко. Об этом пишет РБК, со ссылкой на документ.

С предложением «о целесообразности сохранения МСП Банка под управлением Корпорации МСП выступило Минэкономразвития, в правительстве его поддержали, следует из протокола заседания, которое состоялось еще в конце сентября.

По основному сценарию аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), МСП Банк останется под управлением Корпорации МСП.

«Задержка объединения или его возможная отмена может быть связана с организационными сложностями и трудностями, касающимися совмещения функций двух разных по профилю деятельности банков», — считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

При этом качество активов МСП Банка может находиться под давлением, так как пандемия все еще продолжает негативно влиять на малый и средний бизнес в России. Несмотря на то, что показатели капитализации банка за последние месяцы улучшились, делать выводы об «адекватности текущей подушки капитала» пока преждевременно. Для этого нужно изучить новую стратегию МСП Банка, заключил аналитик.

ЦБ 3 августа начал подготовку к продаже акций банка «Открытие», который прошел процедуру финансового оздоровления. В качестве основного варианта по-прежнему рассматривается IPO.

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