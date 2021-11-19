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Совкомбанк выступил в роли букраннера на IPO «СПБ Биржи»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

«СПБ биржа» официально подвела итоги первичного размещения акций (IPO), одним из букраннером которого выступил Совкомбанк.

«Биржа сообщила, что привлекла около $175 млн, разместив 15 217 392 обыкновенные акции, что составило 13,3% от текущего акционерного капитала. Изначально же компания планировала разместить 12,5% капитала и привлечь $150 млн (или $164 млн с учетом опциона и расходов на размещение), — говорится в сообщении «СПБ биржи».

Отмечается, что компания объявила окончательную цену в $11,5 за акцию, эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 год. Стоимость компании исходя из цены размещения — $1,3 млрд (pre-money) или $1,49 млрд (post-money). Торги акциями площадки с тикером «SPBE» начались на самой «СПБ бирже» и на «Московской бирже».

«Мы гордимся тем, что провели размещение с листингом на собственной платформе и привлекли широкий и высококачественный пул инвесторов, включая значительную долю розничных инвесторов», — сказал гендиректор «СПБ биржи» Роман Горюнов.
Он также отметил высокий интерес со стороны «крупнейших российских и международных институциональных игроков».

«Немногим менее ста клиентов Wealth Management Совкомбанка приняли участие в размещении, средняя сумма инвестированных средств каждого клиента при этом превысила 750 тысяч долларов. Мы рады что наши клиенты воспользовались возможностью вложиться в акции одного из крупнейших и быстрорастущих финансовых институтов России, а СПБ Биржа, в свою очередь, получила базу надежных долгосрочных инвесторов», — сказал заместитель председателя правления, вице-президент Корпоративного блока Совкомбанка Алексей Панферов.

Панферов также подчеркнул, что первичное размещение акций «СПБ Биржи» — знаковая сделка как для Совкомбанка, так и для всего российского финансового рынка.

Площадка установила период lock-up в течение 180 дней после первичного размещения акций (IPO) для компании и ее менеджмента, а также действующих акционеров, владеющих в совокупности более 75% биржи.

«Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), «дочка» биржи АО «Восход» выкупит их у стабилизационного менеджера. Эти акции, в случае их выкупа, будут находиться как квазиказначейские на балансе «Восхода», — говорится в сообщении компании.

Компания также планирует использовать привлеченные средства в общих корпоративных целях, включая увеличение капитала SPB Bank ($40 млн) и SPB Clearing ($80 млн).

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